Gündem

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli irade düşmanı FETÖ’cülerin sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu alçak iftiralara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adeta "balıklama" daldı. Firari vatan hainlerinin kurguladığı "Çorum" yalanını Meclis kürsüsüne taşıyan Özel’e, fondaş Sözcü gazetesi de manşetlerden destek vererek kirli operasyonun sözcülüğünü üstlendi.

Türkiye’nin bölgesel gücünden ve bağımsız siyasetinden rahatsız olan şer odakları yine iş başında! Pensilvanya’daki ihanet çetesinin sosyal medyadaki tetikçileri tarafından uydurulan "Venezuela altınları ve Çorum" yalanı, CHP ve yandaşı Sözcü eliyle büyük bir operasyona dönüştürüldü.

ÖNCE FETÖ’CÜ HESAPLAR SERVİS ETTİ

Kirli tezgahın ilk adımı, FETÖ’nün firari militanları tarafından yönetilen anonim hesapların "Maduro’nun altınları Çorum’da" yalanını ortaya atmasıyla atıldı. Yıllar önce gerçekleşen resmi devlet ziyaretlerinden kalma fotoğrafları bağlamından kopararak servis eden hainler, CHP Genel başkanı Özgür Özel'e mesajı gönderdi.

ÖZGÜR ÖZEL MALUMUN İLAMI OLDU

FETÖ’nün hazırladığı yalan metni kapış kapış alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir araştırma yapma gereği duymadan bu iftiraları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı altında dillendirdi. Donald Trump’ın açıklamaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almaya çalışan Özel, terör örgütü uzantılarının "akıl hocalığına" soyunarak milli çıkarları hiçe saydı.

FONDAŞ MEDYA MANŞETTEN ÇAKTI

Bu tiyatroda "alkışçı" rolü ise yine Sözcü gazetesine düştü. Özel’in Meclis kürsüsünde sergilediği hezeyanları dev puntolarla manşetine taşıyan gazete, FETÖ menşeli bu operasyonu meşrulaştırmaya çalıştı. "Çorum’u çok iyi bilir" gibi alaycı ifadelerle devletin itibarını sarsmayı hedefleyen gazete, bir kez daha kimlerin tarafında olduğunu tescilledi.

MİLLET BU OYUNU YEMEZ!

Yıllardır aynı merkezlerden yönetilen bu "yalan ve iftira" çarkı, aziz milletimizin ferasetiyle her seferinde boşa çıkarıldı. CHP’nin terör örgütlerinin suflesiyle siyaset yapması ve fondaş medyanın bu yalanlara aracılık etmesi, yerli ve milli duruş sergileyen Türkiye’nin yükselişini durdurmaya yetmeyecek.

Metin

Barış açıkladı yusuf yusuf etmeye başlamışsın seçimlerde kazanamazsan 30 yıl içeri tıkacaklarını ben yanarsam sizde yanarsınız diye kapalı gurup toplantısında konuşmuşmuysun

Yılmaz

Cumhuriyet i yönetmeye adayız diyen zavallılar ın haline bak, Allah bizi bunların idaresinde yaşamaktan muhafaza eylesin...
