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Ekonomi Bir Düş Gördüm filmi Brezilya’da yarışacak
Ekonomi

Bir Düş Gördüm filmi Brezilya’da yarışacak

Eminevim, sosyal sorumluluk bilinciyle katkı sağladığı kültür, eğitim ve spor alanlarından sonra desteğini beyaz perdeye taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:25:00 -
Bir Düş Gördüm filmi Brezilya’da yarışacak

Eminevim, ana sponsoru olduğu “Bir Düş Gördüm” filmi ekim ayında başlayacak Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Daldal, Türkiye’nin kalkınması için her alanda girişimi desteklemeye önem veren bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, eğitim, sanat ve spor alanlarında sağlanacak başarıların da bu kalkınmanı bir parçası olarak gördüklerini aktardı. Daldal, şunları kaydetti: “Uzun yıllardır başta eğitim olmak üzere sporda, sanatta ve daha birçok alanda verilen destekler de şirketimizin sahip olduğu bu anlayışı yansıtıyor. Başta toplumsal ve ailevi değerler olmak üzere bu değerlere önem veren başarılı girişimleri destekleyen bakış açımızla sponsor olduğumuz Bir Düş Gördüm sinema filmi de kazandığı uluslararası başarılarla ülkemizin de tanıtımında pay sahibi oldu. Ailevi değerlere önem veren yönüyle öne çıkan ve desteğimizle Brezilya’daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak olan filmimizin güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum.”

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