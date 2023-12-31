Bir dönemin ünlü Türk işletmecisi! Memet Koçarslan’ın Konkordato talebi: şirketi için iflas kararı! İlan etti

Aralarında Reina, Suada gibi bir dizi ünlü işletmenin sahibi olan Memet Koçarslan’ın sahibi olduğu Mels Turizm Otelcilik için iflas kararı verildi. Kararla birlikte şirketin tasfiyesine geçildi. Bundan 6 yıl önce, terör örgütü IŞİD’in saldırısını hedef olan ve 39 kişinin katledildiği ünlü eğlence mekânı Reina da Mels Turizm Otelcilik’e bağlı olarak faaliyet gösteriyordu.

Mels Turizm Restoran Eğlence Hizmetleri şirketine yönelik iflas talepli dava İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülüyordu. İki yıla yakın bir süredir süren davada karar geçen 21 Aralık günü çıktı.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Mahkeme, Mels Turizm şirketinin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte dosya, tasfiye işlemi için dosya İstanbul 2. İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

39 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’ya yılbaşı gecesi, IŞİD mensupları saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları şirkete yönelik bir dizi tazminat talepli dava açmıştı.

Memet Koçarslan, bir ara Galatasaray'a ait Suada'yı da işletiyordu.

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