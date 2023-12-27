Bir dönemin başbakanı Davutoğlu ne hallere düştü HDP’ye CHP’ye şirinlik için ne diyeceğini şaşırdı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Anadolu’da iki konuda mutlak mutabakat vardır. Eğer cenaze varsa her şey unutulur. Cenaze makamında sadece tekbir getirilir. Bir cenaze namazı kılındı Manisa’da ve sanki siyasi partiler arasında kavga mekanı gibi. Maalesef bütün bugünlerde milleti birleştirmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamı bundan sonraki cenazeleri de ipotek altına alırcasına ‘daha ne günler göreceksiniz’ tarzında halkı ana muhalefet partisi genel başkanına karşı tahrik etti. Düşmanınız gelse cenazede unutursunuz. Taziye kültürünün bir ahlakı vardır, bu ahlakı ne zaman kaybettik biz” dedi.

Davutoğlu açıklamasında; “Önce o ortak bildiride uzlaşacaktık. Hepimiz altına imza atacaktık. Sonra demokratik bilincimiz devreye girecekti ve neden bu şehitlerimiz karın kışın ortasında zor şartlarda oralarda terk edildi diye soracaktık. Anadolu’da iki konuda mutlak mutabakat vardır. Eğer cenaze varsa her şey unutulur. Cenaze makamında sadece tekbir getirilir. Bir cenaze namazı kılındı Manisa’da ve sanki siyasi partiler arasında kavga mekanı gibi. Maalesef bütün bugünlerde milleti birleştirmesi gereken Cumhurbaşkanı makamı bundan sonraki cenazeleri de ipotek altına alırcasına ‘daha ne günler göreceksiniz’ tarzında halkı ana muhalefet partisi genel başkanına karşı tahrik geldi. Düşmanınız gelse cenazede unutursunuz. Taziye kültürünün bir ahlakı vardır bu ahlakı ne zaman kaybettik biz.” İfadelerini kullandı.

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