Bir dönem Beşiktaş’ın listesindeydi! Yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu

Adı bir dönem Beşiktaş ile anılan Fransız oyuncu Matrial, Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir kulüple anlaşamadı. Beşiktaş’ın dışında Marsilya, Lille ve Atalanta’nın da ilgilendiği oyuncu son olarak Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşamamıştı.

Fransız golcü için ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı. Son çıkan haberlere göre Matrial’in yeni durağı Yunanistan olacak. 28 yaşındaki oyuncunun AEK ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun yıllık yaklaşık 2,8 milyon euro kazanması bekleniyor. Söz konusu anlaşma ile Matrial kulüp tarihine geçti. Anlaşmanın resmiyet kazanması ile birlikte Matrial AEK tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Çıkan haberlere göre AEK, Matrial transferini pazartesi günü duyurmayı planlıyordu ancak anlaşmada çıkan bazı pürüzler nedeniyle açıklama ertelendi.

Matrial, Manchester United döneminde haftada 250 bin sterlin kazanıyordu. Fransız oyuncu, Manchester United formasıyla çıktığı 317 maçta 90 gol attı. Matrial’in evinde özel bir program uygulayarak yeni takımına hazır gitmeyi amaçlıyor.