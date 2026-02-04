  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Bir devrin sonu: 92 yıllık perakende mağazası kapanıyor
Dünya

Bir devrin sonu: 92 yıllık perakende mağazası kapanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir devrin sonu: 92 yıllık perakende mağazası kapanıyor

İngiltere Somerset’te 92 yıldır hizmet veren Marks & Spencer mağazası kapanarak bir devrin sonunu işaret ederken, zincir 17 milyon sterlinlik yatırımla SouthGate Bath’te yeni bir mağaza açtı.

İngiltere’nin en bilinen perakende zincirlerinden Marks & Spencer, Somerset bölgesinde 92 yıldır hizmet veren mağazasını bugün itibarıyla kalıcı olarak kapattı. Ana cadde perakendeciliğinin simge adreslerinden biri olan mağazanın kapanışı, bölge sakinleri için duygusal bir veda anlamına geliyor. Şirket, bu kararı büyüme ve yenilenme stratejisinin bir parçası olarak alırken, çalışanların tamamının yeni mağazaya transfer edildiğini açıkladı.

17 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

1884 yılında kurulan Marks & Spencer, kapanan mağazanın yerine SouthGate Bath’te 17 milyon sterlinlik yatırımla inşa edilen yeni mağazasını bugün açtı. Toplam 83 bin metrekarelik alana sahip yeni mağaza, dört kata yayılıyor ve M&S Food, giyim, ev ürünleri kategorilerini tek çatı altında topluyor.

BİR DEVRİN SONU

Kapanan mağaza, birçok yerel müşteri için yalnızca bir alışveriş noktası değil, yılların alışkanlığıydı. Bazı müşteriler, bu şubenin diğer M&S mağazalarına kıyasla daha geniş, erişilebilir ve iyi planlanmış olduğunu dile getirdi. Yeni mağaza heyecan oluştursa da, eski adresin kapanışı “bir devrin sonu” olarak değerlendiriliyor.

