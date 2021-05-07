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Spor Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber
Spor

Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber

36 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hayranlarını üzecek kararı açıkladı. Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra futbol kariyerine son vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:48:00 -
Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber

Bir nesil onunla büyüdü, Messi'yle tarihi rekabetine şahit oldu. Ancak yıllar Cristiano Ronaldo'nun futbol oynamasına artık müsaade etmiyor. Portekizli star, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ne havlu attı. Juventus'ta beklediği başarıları yakalayamadı. Daha fazla kendini yıpratmak istemeyen Cristiano, 2022 Dünya Kupası'nın kariyerinin son Dünya Kupası olacağını açıkladı. Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından kulüp kariyerini sürdürmesi beklenmiyor.

75 kez kürsüye çıktı

Cristiano Ronaldo, bugüne kadar hem bireysel hem takımlarıyla toplamda 75 kez kürsüye çıktı. 5 kez Ballon D'or, 5 kez Şampiyonlar Ligi kazandı. 17 kez gol kralı oldu, 2 kere Dünya Yılın Futbolcusu seçildi.

Tüm zamanların en golcüsü

Cristiano Ronaldo, Josef Bican'ı geçerek tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Messi 759 golü geçebilmiş değil. 2022'nin sonuna dek bu iki starın rekabetini izlemeye devam edeceğiz.

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