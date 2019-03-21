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Bir dev şirket daha konkordato sürecini atlattı

Türkiye-Irak arasındaki taşımaların toplamının yüzde 80'ini gerçekleştiren ve Türkiye'nin ilk 100 firması arasında yer alan Taha Kargo, konkordato sürecinden ayrıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:10
Bir dev şirket daha konkordato sürecini atlattı

1998'de Türkiye'den Irak'a günlük parsiyel taşımacılık hizmetini ilk başlatan Taha Kargo Dış Ticaret AŞ., konkordato sürecinden başarıyla çıktı. Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, geçen sene sonunda konkordato başvurusunda bulunduklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Ticarette karşınıza her şeyin çıkması mümkün. Ama müşterileriniz, paydaşlarınız eğer size inanıyor ve güveniyorsa en zorlu süreçleri atlatabiliyorsunuz. 14 aralık 2018 tarihinde yaptığımız konkordato başvurusu sonucunda şirketimiz için uygun görülen tedbirler alındı. 3 aylık geçici süre verilmesine ilişkin karar ilgili mahkeme tarafından yayımlandı. Bu süreci en şeffaf şekilde medyamız ve kamuoyumuz ile de paylaştık. Performansımızın ve mali değerlerimizdeki olumlu gelişmeler de göz önünde bulundurularak konkordato sürecinin ilerlemesinin beklenmesine ihtiyaç olmadığı, şirketimizin başarıya ulaşacağına dair olumlu rapor tarafımıza sunuldu. 6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, konkordato talebimizin kaldırılması karara bağlandı."

Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Red, feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı" demişti.

5,4 milyar liralık kredinin konkordatodan kurtulduğunu ifade eden Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar liralık kredi büyümesi ile şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktık. Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar lira kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak" bilgisini vermişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:10
  1. İstanbul
  2. Taha Kargo Dış Ticaret AŞ.
  3. Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha
  4. Konkordato

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