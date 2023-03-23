Bir de Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı diye geçiniyorlar! MYP’den bay bay Kemal'e payandalık

Büyük Birlik Partisi'nden ayrılarak Milli Yol Partisi'ni kuran Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Ülkücülükten dem vuran Çayır, Milli Yol Partisi’nin ülkücü, milliyetçi, vatansever, hukuku üstün tutan ve adalete inanan bir Cumhurbaşkanı adayıyla milleti buluşturacaklarını defalarca ifade ettiklerini belirterek, “İllerimiz, ilçelerimiz ve kurullarımız buna ruhsat verirse yaptığımız istişarede bu dönem aday çıkarmaması gerektiğini illerimiz, ilçelerimiz, merkez karar yönetim kurulumuz bir irade beyanında bulundu. Buna karşı bütün alınan karara rağmen içimde bir uhdenin oluştuğunu söylemeliyim. Biz elbette ki bütün zorlukları, bütün önümüze koyulan engelleri aşarak kendi Cumhurbaşkanı adayımız ile çıkabilirdik. Ama ben istişareye, arkadaşlarımızın eğilimine ve görüşlerine uymak durumundayım. Sonuçta bir istişare yaptıktan sonra arkadaşlarımızın ifadesine katıldım. Dolayısıyla bu dönem Cumhurbaşkanı çıkarmama kararı alındığı için karara uydum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

CHP ile aynı safta duran Çayır, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Sen 5 sene, 10 sene daha ülkeyi yönetsen ne yazar, yönetmesen ne yazar? 20 yıldır getirdiğin yer, kriz çukuru." sözleriyle hedef almıştı.



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