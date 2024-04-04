Bir de iktidara gelseler! CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı'ndan 'Menzil' iftirası

Taha Emre Özdemir ANKARA

CHP'li Tuttedere, Medya Koridor'un canlı yayınına katıldı.

Tuttedere, seçime ilişkin değerlendirmesinde lafı Menzil köyüne getirdi.

CHP'lilik vasfını çok iyi taşıdığını ispat eden Tuttudere, Menzil köyüne hem iftira attı hem hakaret etti.

Sen kimsin ki kapına gelecekler?

Menzil Adıyaman Belediyesi'nden fon alıyormuş gibi iftira atan CHP'li başkan, haddi aşan ifadelerle, "Benim kapıma gelmesinler" dedi.

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CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin sözleri şöyle: Cemaatlere milletin parasını, belediyenin kaynağını asla kullandırtmayacağım. O tür taleplerle kimse yanıma gelemez. Belediyenin kaynakları Menzil’e değil, halka aktarılacak.

2023 seçiminde öncelikli vaatleri arasındaydı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında topyekün birleşen muhalefetin ortak seçim vaatlerinden birisi, "Kur'an kurslarına ve ehl-i sünnet tarikatlara" darbe vurmaktı.