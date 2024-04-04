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Siyaset Bir de iktidara gelseler! CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı'ndan 'Menzil' iftirası
Siyaset

Bir de iktidara gelseler! CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı'ndan 'Menzil' iftirası

Yeniakit Publisher
2024-04-04 04:05:00 - 2024-04-04 04:19:13
Bir de iktidara gelseler! CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı'ndan 'Menzil' iftirası

Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Abdurrahman Tuttedere ilk açıklamasında Adıyaman'ın Menzil köyünde bulunan tarikat mensuplarını hedef aldı.

 Taha Emre Özdemir  ANKARA 

CHP'li Tuttedere, Medya Koridor'un canlı yayınına katıldı.

Tuttedere, seçime ilişkin değerlendirmesinde lafı Menzil köyüne getirdi.

CHP'lilik vasfını çok iyi taşıdığını ispat eden Tuttudere, Menzil köyüne hem iftira attı hem hakaret etti.

Sen kimsin ki kapına gelecekler?

Menzil Adıyaman Belediyesi'nden fon alıyormuş gibi iftira atan CHP'li başkan, haddi aşan ifadelerle, "Benim kapıma gelmesinler" dedi.
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CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin sözleri şöyle: Cemaatlere milletin parasını, belediyenin kaynağını asla kullandırtmayacağım. O tür taleplerle kimse yanıma gelemez. Belediyenin kaynakları Menzil’e değil, halka aktarılacak.

2023 seçiminde öncelikli vaatleri arasındaydı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında topyekün birleşen muhalefetin ortak seçim vaatlerinden birisi, "Kur'an kurslarına ve ehl-i sünnet tarikatlara" darbe vurmaktı.

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