Bir de hafız olacaksın! Hadi oradan be

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan "Hadi oradan be" dedirtti. "Hafız" yazar Ocaktan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buram buram seçim yatırımı kokan ‘helalleşme’ adımını ciddiye alıp şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ adımıyla CHP’nin geçmişiyle yüzleşmesini sağlamış ve bütün kesimleri kucaklayan yeni bir başlangıç yapmıştır. Bu çerçevede Kılıçdroğlu’nun ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında yaptığı konuşmadaki şu sözleriyle bu değişim adımlarını daha da zenginleştirmiştir: “Size bugün bir iç çerçeve çizmek istiyorum. Bugün sizlere Türkiye için uyanmanın, ayağa kalkmanın ve büyümenin davetini yapıyorum. Bugün Türkiye’den ne için oy istediğimizi söyleyeceğim. Artık oyu sadece bir adaya, tek bir adama, bir zümreye değil yeni bir siyaset kültürüne ve siyaset üstü anlayışına oy isteyeceksiniz.” "