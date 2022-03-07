  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bir darbe de o kuruluştan! Rusya'nın notunu bir kez daha düşürdü!
Ekonomi

Bir darbe de o kuruluştan! Rusya'nın notunu bir kez daha düşürdü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 10:53:00 -
Bir darbe de o kuruluştan! Rusya'nın notunu bir kez daha düşürdü!

Kredi derecelendirme kuruluşu dün yaptığı açıklama ile Rusya'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız borç notlarını B3'den Ca seviyesine indirdi. Görünümü "negatif" olarak belirledi.

Moody's yaptığı açıklamada, bu not indirimi ile birlikte Rusya'nın kredi notları için 25 Şubat'ta başlattığı gözden geçirme sürecinin tamamlandığını da duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay