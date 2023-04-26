Bir dansöz eksik! Seçim akşamı, artık açarlar Orhan Gencebay'ı, "Batsın bu dünya" şarkısını dinleyip demlenirler

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Yeni Rakı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığını duyurduğu, ancak seçimlere yönelik olduğu çok belli olan reklam filmini yerden yere vurdu.

"Acaba böyle bir film ne getirir, ne götürür? Kemal Bey'in oylarını almak için kırk takla attığı muhafazakâr kesimde nasıl bir etkisi olur? İşte bunu hesap eden yok!" ifadelerini kullanan Pazarcı, şunları kaydetti:

"Ohh, mis gibi. Keyifler gıcır. Ellerde rakı kadehi, masada ise enva-i çeşit meze. Vur patlasın, çal oynasın.

Bu görüntüleri yayınlıyorlar...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

14 Mayıs akşamına hazırlanıyorlarmış. Kadehler parlatılmış. Rakılar buzdolabına atılmış. Beyaz peynir ve kavun da var. Yanında bir de Roman havası olursa tadından yenmez: Kırklareliliyim, bizim Trakya'dan bilirim:

Abe çal be zurnacı. Oyna be gacı. Atmış, yetmiş, seksen, doksan. Yapıştır, karıştır, tokmakla...

Bir tek rakkaseler eksik. Onlar da gelse tam olacak. 14 Mayıs akşamı bayram var, bayram!

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Yeni Rakı'nın reklam filmiymiş bu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanmış.

Tabii yersen!

"O gün geldiğinde, böyle kutlayacağız" deniliyor. Ardından da "Birbirimize sarılıp yeniden başlayacağız" ifadesi kullanılıyor. 100 yıl oldu Cumhuriyet kurulalı. Yeni bir başlangıç yaptık zaten. Asırlık Cumhuriyet, İHA'larla, SİHA'larla, TCG Anadolu, TOGG, Milli Muharip Uçak, Altay Tankı, geliştirilmiş füzeler, nükleer enerji gibi pek çok dev adımla yeni ufuklara doğru koşuyor. Azerbaycan gibi dostlara güven, düşmanlara korku salıyor.

Neymiş yeni başlangıç?

Yoksa HDP'li Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık'ın dediği gibi100 yıllık Cumhuriyet'le hesaplaşma olmasın? Rakı kadehlerini kaldırıp, raks ederek bunu mu kutlayacağız?

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Sosyal medyada muhalif hesaplar büyük bir keyifle paylaşıyorlar reklam filmini. Yeni Rakı mutlu, reklamını yapıyor. Muhalifler de keyifli, kendilerini eğlendiriyor. 14 Mayıs'ta sandıklar açılmadan kendilerince erken kutlama yapıyorlar.

Vur patlasın, çal oynasın...

Acaba böyle bir film ne getirir, ne götürür? Kemal Bey'in oylarını almak için kırk takla attığı muhafazakâr kesimde nasıl bir etkisi olur? İşte bunu hesap eden yok!

Kandil mutlu, kutlama için havaya silah sıkmaya hazırlanıyor. Pensilvanya keyifli, kaçaklar Türkiye'ye dönüş biletlerini ayarlıyor. Sosyal medya trolleri havada uçuyor. Saadet Partililer bile rakı-balığın peşine takılmış gidiyor. İyi Partililer zaten kendi derdine düşmüş, ne olup bittiğinin farkında değil. Millet İttifakı adayları da moral depoluyor. Yetmez mi?

Erdoğan'ın gitmesi için her şeyi yapmaya hazır bir kitleye çok görmemek lazım. Ne güzel, eğleniyorlar işte.

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Bekledikleri gibi olursa, PKK'lısı, FETÖ'cüsü, çakma Ülkücüsü, memleketteki Biden tayfası sarılır birbirine, bugünden "işte böyle" dediklerini yaparlar. Saadet Partililer de ayak uydurur artık. Alırlar kadehi ellerine, bir kereden bir şey olmaz zaten! Batılı büyükelçiler eksik kalacak değil, onlar da girerler araya, oryantal öğrenirler. Kim bilir belki rakının tadını da beğenirler.

Şarkının adını da vereyim. Elde rakı kadehleri, geçerler Cumhur İttifakı'nın karşısına, hep beraber söylerler:

"Ayılana gazoz, bayılana limon..."

Peki ya tersi olursa? Ya bu hayaller yok olup uçar giderse?

Rakılar hazır zaten. Açarlar Orhan Gencebay'ı "Batsın bu dünya" şarkısını dinleyip demlenirler.

Demokrasi bu! Millet karar verecek, son sözü o söyleyecek. Sonuçta sandıktan çıkana herkes rıza göstermek zorunda. Rakılar dolapta olsun yeter. Bizde oyun havası da var, ağıt da."