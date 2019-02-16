0553 313 94 23

Bir damla kan ile pıhtılaşma hızı ölçülüyor

Kanın pıhtılaşma hızı evde kolaylıkla ölçümleyen cihaz üretildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
Bir damla kan ile pıhtılaşma hızı ölçülüyor

Kanın pıhtılaşma hızı evde kolaylıkla ölçümleyen cihaz üretildi. Koç Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve 10 yıllık AR-GE faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılan cihaz, bir damlası ile kanın pıhtılaşma hızı tespit edebiliyor.



Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KUTTAM) mobil kan pıhtılaşma hızı (PT/INR) ölçüm cihazı üretildi. 10 yıllık çalışmalar sonucu geliştirilen cihaz ile kandaki pıhtılaşma hızı bir damla kan ile elde edilecek.



Hastaneye gitmeden ölçüm yapılıyor


Cihazın işleyişi hakkında bilgi veren KUTTAM Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey, "Biyoteknoloji alanında yaklaşık 10 yıldır AR-GE’nin sonunda geliştirdiğimiz, hastaların evlerinde kendilerinin kullanabileceği bir cihaz. Bir damla kandan kalple ilgili rahatsızlıkları olan, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin hastaneye gitmeden şeker ölçümlerinin yaptıkları cihazların benzeri bir şekilde kartuşa bir damla kan damlatılarak çalışıyor” dedi.



Küresel rakiplerinden üstün


Cihaz hakkında klinik testlere başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ürey, "Piyasada olan bir iki tane dünya çapında satılan cihazlar var, onlara göre daha iyi çalışan bir cihaz. Özellikle hasta birkaç tane farklı ilaç kullanıyorsa; diğer cihazlara göre daha iyi çalışıyor. O nedenle doktorlar hastaların o cihazları kullanmasını tavsiye etmiyorlar, hastane çağırıyorlar. Hastalar hastaneye gitmeye üşeniyorlar bu da pıhtı oluşuyor, iç kanaması gibi farklı problemleri ortaya çıkıyor" diye konuştu.



"Çok hasta ile denemeler yapılacak"


Prof. Dr. Ürey, "Çok daha güvenli bir şekilde evde bu testleri yapabilecekleri patentli bir cihaz geliştirdik. Ön klinik sonuçlarından sonra bir sonraki aşamada daha çok hasta ile denemeler yapılacak. Hedefimiz 1-2 yıl içerisinde ticarileştirmek" dedi.



Cihazın özellikleri


Cihazı özgün kılan ise kan pıhtılaşma hızını doğrudan mekanik olarak ölçen fiber optik ölçüm yöntemini mikro düzeyde barındırması. Bu sayede mevcut cihazlarda kullanılan elektro kimyasal ölçüm yöntemlerine göre hızlı sonuç vermesi, yüksek ölçüm hassasiyeti ve kandaki ajanlardan etkilenmemesi önemlilerden. Ayrıca geliştirilen teknoloji platform teknolojisi olmasından dolayı yapılacak ek AR-GE çalışması ile bir çok hastalığın tespitinde kullanılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
    1. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u..
    2. Doğu Anadolu'da kış
    3. Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    4. Asya ülkesini sarsan facia! Ölüler var
    5. Kartepe'de kar kalınlığı 130..
    6. Bostanlı’ya yeni nefes
    7. IKBY'den flaş İran kararı! Durduruldu
    8. İstanbul’daki fuhuş operasyonunda..
    9. Akademisyenlerden sokakta çalıştırılan..
    10. Maddi sıkıntılarla başladı, mesleği..
    11. İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı..
    12. Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
    13. Niğde Belediye Başkanı şehit ailesini..
    14. Niğde Belediye Başkanı Özkan Millet..
    15. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı..
    16. Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır..
    17. Bir damla kan ile pıhtılaşma hızı..
    18. Kamu bankalarından ortak refleksler
    19. Kapıdaki ayak izinden yakalandılar
    20. Başkan Adayı Dülgeroğlu, seçim..
    21. Pınarbaşı Devlet Hastanesi Palyatif..
    22. Sağlık personelleri evlere şifa..
    23. Palandöken: “Kısa vadede SGK prim..
    24. Antalya’da petshoplara denetim
    25. Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri..
    26. Kapadokya’da otel inşaat yıkımı..
    27. Standard Profil’den servis şoförlerine..
    28. Lise öğrencilerinden akülü ve..
    29. Çık karşımıza Ramiz Erinç Sağkan!..
    30. Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü