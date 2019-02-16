Bir damla kan ile pıhtılaşma hızı ölçülüyor

Kanın pıhtılaşma hızı evde kolaylıkla ölçümleyen cihaz üretildi. Koç Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve 10 yıllık AR-GE faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılan cihaz, bir damlası ile kanın pıhtılaşma hızı tespit edebiliyor.

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KUTTAM) mobil kan pıhtılaşma hızı (PT/INR) ölçüm cihazı üretildi. 10 yıllık çalışmalar sonucu geliştirilen cihaz ile kandaki pıhtılaşma hızı bir damla kan ile elde edilecek.

Hastaneye gitmeden ölçüm yapılıyor

Cihazın işleyişi hakkında bilgi veren KUTTAM Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey, "Biyoteknoloji alanında yaklaşık 10 yıldır AR-GE’nin sonunda geliştirdiğimiz, hastaların evlerinde kendilerinin kullanabileceği bir cihaz. Bir damla kandan kalple ilgili rahatsızlıkları olan, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin hastaneye gitmeden şeker ölçümlerinin yaptıkları cihazların benzeri bir şekilde kartuşa bir damla kan damlatılarak çalışıyor” dedi.

Küresel rakiplerinden üstün

Cihaz hakkında klinik testlere başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ürey, "Piyasada olan bir iki tane dünya çapında satılan cihazlar var, onlara göre daha iyi çalışan bir cihaz. Özellikle hasta birkaç tane farklı ilaç kullanıyorsa; diğer cihazlara göre daha iyi çalışıyor. O nedenle doktorlar hastaların o cihazları kullanmasını tavsiye etmiyorlar, hastane çağırıyorlar. Hastalar hastaneye gitmeye üşeniyorlar bu da pıhtı oluşuyor, iç kanaması gibi farklı problemleri ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Çok hasta ile denemeler yapılacak"

Prof. Dr. Ürey, "Çok daha güvenli bir şekilde evde bu testleri yapabilecekleri patentli bir cihaz geliştirdik. Ön klinik sonuçlarından sonra bir sonraki aşamada daha çok hasta ile denemeler yapılacak. Hedefimiz 1-2 yıl içerisinde ticarileştirmek" dedi.

Cihazın özellikleri

Cihazı özgün kılan ise kan pıhtılaşma hızını doğrudan mekanik olarak ölçen fiber optik ölçüm yöntemini mikro düzeyde barındırması. Bu sayede mevcut cihazlarda kullanılan elektro kimyasal ölçüm yöntemlerine göre hızlı sonuç vermesi, yüksek ölçüm hassasiyeti ve kandaki ajanlardan etkilenmemesi önemlilerden. Ayrıca geliştirilen teknoloji platform teknolojisi olmasından dolayı yapılacak ek AR-GE çalışması ile bir çok hastalığın tespitinde kullanılabilecek.