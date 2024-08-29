Bir daha hatırlatmakta fayda var! Genelev rekortmeninden teknoloji rekortmenine!

Vergi rekortmenleri Eski Türkiye denilen çürümüş köhne yapı ile Yeni Türkiye arasındaki klasman farkını da ortaya koyuyor. Eski Türkiye'nin vergi rekortmenleri kadın tacirleri iken Yeni Türkiye'nin vergi rekortmenleri Milli Savunma sanayisinin önde gelenleri...

90’lı yıllardan günümüze Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasında birçok isim yer aldı. Özellikle 90’lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu. İşte 90’lardan günümüze vergi rekortmenleri.

Türkiye'deki vergi rekortmenlerinin profilindeki değişiklik dikkat çekti. Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılında Türkiye’de en fazla vergi ödeyen kişi ve kurumları açıkladı. Listenin zirvedeki ismi son üç yılda değişmedi. 2023 yılının gelir vergisi rekortmeni 1,95 milyar liralık tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Son 33 yılda ise listede birçok isim yer aldı. 1990 ve 2023 arasındaki dönemde iki kez rekortmenin adı gizli tutuldu. Özellikle 90’lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu.

İşte yıllara göre Türkiye'nin vergi rekortmenleri:

1990 yılı Matild Manukyan

1991 yılı İnan Kıraç

1992 yılı Matild Manukyan

1993 yılı Matild Manukyan

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2018 yılı İsmi Gizli

2019 yılı İsmi Gizli

2020 yılı Liste Açıklanmadı

2021 yılı Selçuk Bayraktar

2022 yılı Selçuk Bayraktar

2023 yılı Selçuk Bayraktar