Bir Cumhuriyet kalleşliği! YÖK Başkanı söylemedikleri üzerinden hedefte

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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, eski Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü’nün 'Resûl-i Ekrem Efendimiz (SAV), yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiştir' sözlerini hatırlatarak, ne düşündüğünü sordu.

Koyunlaşmış kitlesini bir başlıkla kandırdı!

Prof. Saraç, CHP'li Bankoğlu'nun provokatif sorusuna, "Bunlar kişisel şeyler. Yani üst bir yöneticinin -eğer bir üst yönetici olma iradesini ve kabulünü göstermişse- toplumun yerleşik kurallarını da dikkate alma durumu var. Bunda bir mesele yok yani. Bu soruyu herhalde 'Fikriniz nedir' diye sordunuz." dedikten sonra, kendi fikrini beyan etmedi. Paçavra Cumhuriyet'in tetikçilerinden, Sarp Sağkal adlı şahıs, içi bomboş koyunlaşmış kitlesini attığı bir yalan başlıkla kandırdı. Haberin başlığında, "YÖK Başkanı, 'Yabancı kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan korkunç' sözlerini savundu" ifadeleri yer alırken, "Saraç, konuşmasının devamında Gönüllü’nün sözleriyle ilgili fikirlerini paylaşmadı." denildi.

Koyunlaşmış, paçavra takipçileri sosyal medyada kin kustu!