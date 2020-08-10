Bir çoçuk annesinin biriktirdiği tüm parayı Twitch'te bağışladı

İnternet kullanımı dünyada ve ülkemizde günden güne artışta. Hepimiz bu mecranın birer kullanıcısıyız. Küçük dostlarımız da artık biz kadar bu alemin içindeler. Yanlız savruk bir şekilde çocukların internet kullanımı, beraberinde ciddi faturalı sonuçlar getirebiliyor. Bu tarz olaylar daha öncesinde Google Play ve Apple Store üzerinden, ebeveynlerinden habersiz ciddi meblağlarda alışveriş yapan çocuklardan şahit olmuştuk. Bu yüzden küçük dostlarımıza biz büyükler olarak bu mecraların hem olumlu taraflarını hemde başımıza gelebilecek olumsuz taraflarını anlatmalıyız. Ebeveynler, çocuklarının internet kullanımına yeteri kadar dikkat etmedikleri takdirde sizlere şimdi anlatacağımız gibi olaylarla karşı karşıya gelebiliyorlar.

Küçük haylaz bazı Twitch yayıncılarına tam 20 bin dolar bağışladı

Zamanının büyük bir bölümünü internet başında geçiren bir çocuk, annesinin yıllarca yaptığı birikimin tamamına yakınını Twitch üzerinden yayıncılara bağışladı. Bu bağışın miktarı, yaklaşık 20 bin dolardı (yaklaşık 150 bin TL). Küçük çocuğun bu harcamayı sadece 17 gün içerisinde yapmasıysa, Twitch yayıncılarına nasıl çılgınca bağlı olduğunu gözler önüne seriyor. Edinilen bilgilere göre küçük çocuk, annesinin yıllar boyunca yaptığı birikimi Twitch üzerindeki yayıncılar olan Tfue, Meyers Leonard, Kurt Benkert, Ewokttv ve Gorb gibi kişilere bağışlamış.

Durumu fark ederek Xsolla ekibine canlı sohbet üzerinden erişim sağlayan anne, iadenin ancak bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söylemişler. Bu şart, söz konusu banka hesabının yetkisiz ödemelere karşı karşı kalıcı olarak kapatılmasını içeriyormuş. Kendisine sunulan şartı hiç düşünmeden kabul eden talihsiz kadın, işte bu sayede parasını almayı başarmış. Anne tarafından yapılan açıklamalarda, çocuğunun yaptıkları nedeniyle pişman olduğunu ve danışmana gitmeye karar verdiğini söylüyor. Ayrıca çocuk, gün boyunda spor ve faydalı aktiviteler yapmayı ve ebeveynlerine iyi davranması koşuluyla günün sadece 1 saatini bilgisayar başında geçirmeyi de kabul etmiş. Küçük çocuğun yaşadığı bu olay hayatı boyunca ders olabilecek nitelikte...