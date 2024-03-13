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Gündem Bir CHP'li daha mason çıktı! Hem de büyükşehir belediye başkan adayı
Gündem

Bir CHP'li daha mason çıktı! Hem de büyükşehir belediye başkan adayı

Yeniakit Publisher
2024-03-13 12:09:00 - 2024-03-13 12:52:19
Bir CHP'li daha mason çıktı! Hem de büyükşehir belediye başkan adayı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile ittifak yapan CHP’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Cevat Öncü’nün 1997 yılından bu yana “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na bağlı “Evrim Locası” üyesi bir Mason olduğu ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

Bir oy için bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti ile ittifak yapan CHP'de rezaletler bitmiyor.

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü

Müslümanlara ve İslami değerlere hasım olan CHP'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Cevat Öncü’nün 1997 yılından bu yana “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na bağlı “Evrim Locası” üyesi bir Mason olduğu ortaya çıktı.
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Cevat Öncü’nün ‘Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na bağlı ‘Evrim Locası’na girdikten sonra, 2001 yılında kurulan ‘Şafak Locası’na da kabul edildiği öğrenildi. Cevat Öncü, ‘Şafak Locası’nda üst düzey görevler almasının ardından “Üstad Mason” olarak 2004 yılında daha yüksek bir göreve getirildi. Sadece Samsunluların üye olduğu Şafak Mason Locasında “Üstad Hasenat Emini” olarak da görev yapan Cevat Öncü’nün Mason Locasında şu an ne görev yaptığı bilinmiyor.

“Hasenat Emin” ne demektir?

“Hasenat” mason literatüründe “iyiler”, “güzeller” anlamına geliyor. Yani “İyilik İşleri Görevlisi” gibi yorumlanıyor. Özgür Masonlar Büyük Locası bunu “Yardım Üstadı” olarak Türkçeleştirmiş.

Masonların ini: CHP

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi koluyla ittifak yapan CHP masonların ini haline gelmiş durumda.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mason olduğu biliyor. Konuya ilişkin bir yalanlama, ya da "mason değilim" açıklaması yapmayan Soyer şunları söylemişti:

"Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye ve tüm İzmirli seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır. İzmir'in değerlerini gömmeye çalışıyorlar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar! Tüm halkımızı 31 Mart'ta sandığa gitmeye davet ediyorum."

Dünyanın geleceğini gasp eden masonların arasında CHP eski İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün de bulunduğu kamuoyunda biliniyor.

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Yorumlar

Koparan

Uyan artık uyan..!

resat

mason olmAYANI VArsa daha heyecan verici bir haber olur,,
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