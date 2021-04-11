Bir buçuk yıldır İstanbullunun parasını çar çur ediyorlar: İBB ekonomi raporunda 2019 detayı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul ekonomisine ilişkin bir rapor yayımlandı. Bir buçuk yıldır İstanbullunun parasını çar çur eden İBB'nin ekonomi raporuna göre, İstanbullunun alım gücü 2019 yılında gözle görülür bir şekilde azaldı.

'İstanbul ekonomisindeki dinamizm Türkiye'yi etkiliyor'

"Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da istihdam kapasitesi, iki yıldır azaldı." denilen raporda, "Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturan İstanbul, bu ekonomik büyüklüğü ile dünyadaki birçok ülke ile yarışabilecek durumda. Türkiye’nin makroekonomik gelişimi, İstanbul’u doğrudan etkilediği gibi; İstanbul ekonomisindeki dinamizm de Türkiye’nin geri kalanını etkiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Pandemi, şirket ve sektörel yapıları farklı şekillerde etkiledi. Hizmet sektörünün İstanbul’daki ağırlığı göz önüne alındığında, pandeminin orantısal olarak İstanbul ekonomisini daha fazla etkileme ihtimali ortaya çıktı. Yükselmeye devam eden enflasyon ve karantinalarla düşen gelir, İstanbulluların ekonomisini zorlamaya devam ediyor."

2019 yılında kişi başı gelir 10 yıl öncesine geriledi

İstanbul, 232 milyar dolarlık gayri safi hasılası ile dünyadaki birçok ülkeden daha büyük bir ekonomiye sahip. 2019 yılında kişi başı gelir, beş bin dolardan fazla düşerek 10 yıl öncesine geriledi. Nitelikli işgücü gerektiren ve katma değeri daha yüksek olan hizmet sektörü alt alanlarında, İstanbul’un ağırlığı, Türkiye geneline göre daha yüksek durumda. 2005’ten sonra yaratılan istihdam, nitelikli işgücünde ve hizmet sektöründe ağırlıklı olarak yer alıyor. Kadın istihdamı da erkek istihdamına göre İstanbul’da daha hızlı artıyor. Fakat Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’un da istihdam kapasitesi son iki yıldır düşüyor."