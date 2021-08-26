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Gündem Bir buçuk milyon liralık Porsche yarım saatte küle döndü
Gündem

Bir buçuk milyon liralık Porsche yarım saatte küle döndü

Antalya'da hareket halindeyken alev alan 1 milyon 500 bin TL değerindeki Porsche Panamera, yangında kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yanışını endişeli gözlerle izleyen araç sahibini arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:06:00 - 2021-08-26 17:09:04
Bir buçuk milyon liralık Porsche yarım saatte küle döndü

Döşemealtı ilçesine giden Sabri Helvacıooğlu'na ait lüks otomobilini dönüşte arkadaşı Tahsin Mecek kullandı.

Diğer sürücüler uyardı

Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı’na geldiklerinde otomobilden duman çıkmaya başladı. Otomobilin camının kapalı olduğu için Mecek ve Helvacıoğlu dumanı fark edemedi.

İki arkadaş, diğer sürücülerin uyarına rağmen durumu anlayamadı. Bu sırada bir sürücü otomobilini lüks aracın önüne kırıp iki arkadaşa araçtan dumanların çıktığını söyledi.
Tahsin Mecek’in sağa çektiği otomobile vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ancak büyüyen alevler, tüm otomobili sardı.

Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü.

Yarım saatte 1 buçuk milyonluk araç küle döndü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Otomobilin yanışını endişeli gözlerle izleyen, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamayan Sabri Helvacıoğlu ve Tahsin Mecek’i arkadaşları teselli etti.

Otomobilin çekilmesinin ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

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