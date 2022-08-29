Bir bu eksikti! Trabzonspor’da büyük kriz kapıda…

Trabzonspor'un sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın öncesinde kas ağrıları olan ve kadrodan çıkartılan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı.

"Ben oynamak istemiyorum"

Dün akşam karşılaşmanın ardından A Spor'da açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Abdülkadir Ömür kulübe gelip "ben oynamak istemiyorum, gitmek istiyorum" demiş. Fortuna Sittard'a gitmek istiyormuş" ifadelerini kullandı.

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ise, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Haberin Sittard kısmı doğru değil!" ifadelerini kullandı.

Ajansspor’a göre; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da, oyuncusuyla ilgili "Abdülkadir Ömür’ün ağrısı vardı. MR çektirdi ve temiz çıktı. Ağrısı devam edince tasarruf olarak geri çektik." diye konuştu.

23 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Bilindiği üzere, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce İngiliz devi Manchesteser City'den Abdülkadir Ömür için 23 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini ancak bu teklifi reddettiklerini açıklamıştı.

Öte yandan, bu sezon bordo-mavili takımda 5 maçta forma giyen ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden başarılı oyuncu 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Rıdvan'a taş atan Ömür kendiyle çelişti

Abdülkadir Ömür daha önce Rangers FC'ye transfer olan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için yaptığı değerlendirmede taş atmıştı.

Ömür, Rıdvan'ın canı ciğeri olduğunu söyleyen Ömür, "Ben de en iyi şekilde kulübümüzü yurt dışında temsil etmek istiyorum ve bu tabii ki kulübümüzün bize izin verdiği takdirde olacaktır. Hiçbir zaman demedik ki 'Bizi bırakın gidelim.' Kulübümüz 'Git' der gideriz, 'Kal' der kalırız. İkinci bir hayalim de Avrupa'da başarılı olabilmek" diye konuşmuştu. Ömür, şimdi iddialara göre Trabzonspor Kulübü'ne "Beni bırakın" diyor.