Bir bu eksikti! Emrahcoin geliyor

2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Oyuncu Emrah, gözünü kripto paraya dikti. Bitcoin’de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin’ini çıkarma kararı aldı.

İsim konusunu netleştiremedi

Hürriyet'in haberine göre yurtdışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen Emrah'ın, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi.