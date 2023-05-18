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Gündem Bir bu eksikti! Deprem sonrası Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesini böcekler istila etti
Gündem

Bir bu eksikti! Deprem sonrası Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesini böcekler istila etti

Yeniakit Publisher
2023-05-18 13:35:00 -
Bir bu eksikti! Deprem sonrası Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesini böcekler istila etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde böcek istilası yaşanıyor. Deprem ve sel felaketinin ardından böcek istilasının başladığını ifade eden vatandaşlar, Ceylanpınar Belediyesinin ilaçlama yapmasını istedi.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da böcek istilası yaşanıyor. Gece havaların kararmasıyla birlikte ortaya çıkan böcekler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Cadde ve sokakları kaplayan böcekler, açık pencere ve kapılardan evlerin içerisine kadar giriyor. Hemen hemen kentin her noktasında yoğun bir şekilde görülen böceklerin kara bit olarak adlandırılan siyah ve kanatlı bir tür olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, ilk olarak 2019 yılında bölgede yoğun bir şekil görülen bu böcek türünün havaların ısınmasıyla popülasyonunun arttığını dile getirdi.

Özellikle aşırı yağışlar sonrası ışık, nem ve sıcaklıkla birlikte böceklerin 23 döllenmeden 56 döllenmeye kadar çoğalabildiği öğrenildi.

Deprem ve sel felaketinin ardından böcek istilasının başladığını ifade eden vatandaşlar, Ceylanpınar Belediyesinin ilaçlama yapmasını istedi.
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