Bir botta çürümüş 20 ceset bulundu!

Brezilya Federal Kamu Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda Para eyaletine bağlı Bragança açıklarında bir bot bulunduğunu ve içerisinde de en az 20 çürümüş ceset tespit edildiğini açıkladı. Olaya ilişkin iki soruşturma açıldığını bildiren yetkililer, botta bulunan cesetlerin çürümüş olması nedeniyle tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğinin bilinmediğini açıkladı. Ayrıca yetkililer, ölenlerin Brezilyalı olmadığını, muhtemelen Karayipler'den olduğu üzerinde durulduğunu kaydetti.