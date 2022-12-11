Bir bir ortaya çıkıp kin kusuyorlar! Sol gazete yazarından dini eğitime ilişkin skandal çağrı
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftira üzerinden hadsiz bir çağrıda bulunan Sol gazete yazarı Fatih Yaşlı, "Kur’an kursu, medrese ve hafızlık eğitimlerinin hiçbirine izin verilmemeli." dedi.
Yeniakit.com.tr
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası İslam düşmanlarını ortak noktada buluşturdu.
Solcu gruplar sokakları karıştırmaya çabalarken, muhalif siyasetçiler TBMM kürsüsünde "tarikatlar kapatılsın" çığırtkanlığına başladı.
Dertleri ortada!
Öte yandan iftirayı gündemde tutan bazı medya organları da iş bir adım daha öteye götürdü.
Sol gazete yazarı Fatih Yaşlı katıldığı bir Youtube yayınında Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiraya destek verdi.
Yaşlı, "Kur’an kursu, medrese ve hafızlık eğitimlerinin hiçbirine izin verilmemeli." çağrısı yaptı.