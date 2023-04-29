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Gündem Bir banka daha iflasla karşı karşıya!
Gündem

Bir banka daha iflasla karşı karşıya!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 10:39:00 -
Bir banka daha iflasla karşı karşıya!

Son 5 iş gününde hisselerinde yüzde 76'dan fazla kayıp yaşayan First Republic Bank için tehlike çanları çalıyor. Düzenleyici kuruluşun sıkıntılı haldeki bir banka iflasıyla daha karşılaşmamak dev bankalardan teklifler aldığı belirtiliyor. Adı geçen bankalar ise JPMorgan, PNC...

ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), aralarında JPMorgan ve PNC Financial Services gibi devlerin de bulunduğu bankalardan, First Republic Bank için nihai tekliflerini Pazar gününe kadar sunmalarını istedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, düzenleyici, Perşembe günü geç saatlerde bankalara ulaşarak, önerilen bir fiyat ve kurumun mevduat sigortası fonuna tahmini bir maliyet de dahil olmak üzere ilgi göstergelerini aradı. Cuma günü yapılan bu sunumlara dayanarak, düzenleyicinin en az iki firmayı ihale sürecindeki bir sonraki adıma davet ettiği ve gizli görüşmeleri tartışırken isminin verilmemesini istediği belirtiliyor.

İFLASI ÖRTBAS ETMEK

Bankalar ve danışmanları arasında haftalarca süren sonuçsuz görüşmelerin ardından düzenleyiciler tarafından başlatılan ihale süreci, geçen ay Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın başarısızlıklarını izleyen uzayan müzayedelerden daha düzenli bir First Republic satışının yolunu açabilir.

Bankanın hisselerinde geçen hafta yaşanan ve bu yıl yüzde 97'ye varan ve şirkete 650 milyon dolarlık bir piyasa değeri bırakan hisse senedi düşüşü bankayı satışa zorluyor.

Adı geçen bankalardan yetkililer sözcülüğü reddederken kurumların First Republic'in resmi olarak başarısız ilan etmekten kaçınan açık piyasa çözümü için bir teklif kullanıp kullanamayacakları konusunda net olmadığı belirtiliyor.
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