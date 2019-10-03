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Bir babayı yıkan olay! İş yerinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

Yozgat'ta bir baba, dükkanlarını açmak için kendisinden önce iş yerine giden oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:17
Bir babayı yıkan olay! İş yerinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 15 yaşındaki genç araç içerisinde ölü bulundu.

Kalbinden vurulmuş

Edinilen bilgiye göre olay sabah Saat 07:30 sıralarında ilçedeki Sanayi mevkiinde meydana geldi. Meslek Lisesi öğrencisi olan K.Y. (15), babasından önce babasına ait iş yerini açmak için evden ayrıldı. Baba A.Y. iş yerine gittiğinde, iş yerinin açıldığını ancak oğlunun dükkanda olmadığını fark etti. Dükkanın yanında bulunan otomobilinin içerisine baktığında ise oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. K.Y.’nin tüfekle kalbinden vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. K.Y.’nin cenazesi ölüm incelenmek üzere Yozgat’ta Adli Tip Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:17
  1. Yozgat’ın Yerköy ilçesi
  2. Sanayi mevkii
  3. Meslek Lisesi
  4. Adli Tip Kurumu

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