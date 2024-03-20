Bir ayağı çukurdayken yazdıkları tam ibretlik! YRP ve diğerlerini Ali Sirmen uyandırsın

Yeniakit yazarı Ali ihsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yöneticilerine seslendi.

İşte o yazı:

Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen, dün toprağa verildi..

Son yazısı, 6 Mart 2024 tarihinde yayınlanan “Laiklik nedir” başlığını taşıyordu..

Yeniden Refah Partisi’ne, Saadet Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne ve DEVA Partisi’ne ve bu partilerin yöneticilerine sesleniyorum.

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Uyanamıyorsanız, dün toprağa verilen Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen uyandırsın sizi..

Ellerine fırsat geçerse, dindar insanları nasıl bir bardak suda boğacaklarını nasıl da açık açık itiraf ediyor, Ali Sirmen..

Görsünler ve sonrasında CHP ile yine ittifak yapacaklarsa, buyursunlar yapsınlar.

CHP’ye seçim kazandırmak için taktik geliştireceklerse, yine geliştirsinler..

Ama laiklik borusunu öttürenlerin tek hedeflerinin AK Parti olmadığını, AK Parti ile birlikte, yukarda saydığım her bir parti de, Ali Sirmen ve avanesinin yok etmek istediği partiler olduğunu, kapattırmak istediği partiler olduğunu hatırlatayım..

Beni bu kadar kesin konuşturan ne?

Ali Sirmen’in, üstelik bir hukukçu kimliği ile kaleme aldığı son yazısındaki, son paragrafındaki şu cümleler:

“Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu bizzat kendi kararıyla sabit bulunmuş olan AKP’ye karşı yaptırım olarak Hazine yardımının azaltılması gibi ihlal fiilinin ağırlığı ile orantılı olmayan ve herhangi bir caydırıcı yanı da bulunmayan kararlar verilen ülkelerde laikliğin gerçekten korunduğu söylenemez.”

Ne diyor Ali Sirmen?

2008 yılında, başörtü yasağını üniversitelerde kaldırdığı için, laikliğe aykırı hareket etmekle suçlanan AK Parti için, Anayasa Mahkemesi’nin hazine yardımını kesme kararı yetmez.

AK Parti’nin başörtü yasağını kaldıran kanun değişikliğine imza atmasının karşılığı, partinin kapatılmasıdır.

Evet, Ali Sirmen’in sözleri net olarak bu..

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