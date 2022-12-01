Bir ayağı çukurda hala İslam düşmanı! Ayşenur Arslan Kur'an kurslarına kin kustu
Kur'an kursu öğrencileri üzerinden İslam'a ve dini eğitimlere kin kusan Ayşenur Arslan 97 yıl öncesinin Cumhuriyeti'ni özlediğini anlattı.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV canlı yayınında 28 Şubat ruhu canlandı.
Gençlerin Kur'an eğitimini hedef alan Ayşenur Aslan, 97 yıl önce önderi Mustafa Kemal tarafından tekke ve zaviyelerin kapatıldığını hatırlattı.
Hafızlık eğitimlerini tamamlayan genç kızların görüntüsü üzerinden nefret söyleminde bulunan Aslan, "Artık böyle sokaklara döküldüler" dedi.