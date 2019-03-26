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Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar

SONAR Araştırma Şirketi, 7 büyükşehire yönelik son anket sonuçlarını açıkladı.

26 Mart 2019 Salı 17:52
Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Adana, Kayseri ve Antalya sonuçlarını açıkladı.

Sonar'ın anket sonuçlarına göre, İstanbul, Bursa, Manisa, Adana ve Kayseri Cumhur İttifakı tarafından kazanılıyor.

Sonuçları sosyal medya hesabından duyuran Bayrakçı, İzmir'i CHP-İP ittifakının kazanacağını duyurdu.

Bayrakçı, Antalya'da kıyasıya bir mücadelenin olduğunu seçimin orada iki tarafa da gidebileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:52
  1. Manisa
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Adana
  8. yerel seçim
  9. yerel seçim anketleri
  10. yerel seçim anket

YORUM YAZ

  • Cem İYİ Cem İYİ 1 sa önce
    Ankara? Bence İzmirde de kıyasıya bir yarış vardır. Hatta biraz da öndesinizdir. Şaka bir yana Kayseri hariç işiniz zor.
  • HakanHakan1 sa önce
    Güldürdü ayrıca seçim yasakları yokmuydu?

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