Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar SONAR Araştırma Şirketi, 7 büyükşehire yönelik son anket sonuçlarını açıkladı.

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Adana, Kayseri ve Antalya sonuçlarını açıkladı. Sonar'ın anket sonuçlarına göre, İstanbul, Bursa, Manisa, Adana ve Kayseri Cumhur İttifakı tarafından kazanılıyor. Sonuçları sosyal medya hesabından duyuran Bayrakçı, İzmir'i CHP-İP ittifakının kazanacağını duyurdu. Bayrakçı, Antalya'da kıyasıya bir mücadelenin olduğunu seçimin orada iki tarafa da gidebileceğini belirtti.

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