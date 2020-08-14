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Dünya

Bir Arap ülkesi daha İsrail'e göz kırptı

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) İslam ülkesi olan Bahreyn tebrik ederek, İsrail'e göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 00:24:00 -
Bir Arap ülkesi daha İsrail'e göz kırptı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın büyük bir zevkle duyurduğu İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşması hakkında Bahreyn'den açıklama geldi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn, Orta Doğu'da barış fırsatlarını geliştiren adımlar atması nedeniyle BAE'yi tebrik ediyor." denildi.

Trump'ı tebrik ettiler

Bahreyn, İsrail-BAE normalleşme anlaşmasına ABD Başkanı Trump'ın büyük katkı sağlığıdını ifade edip Trump'ı da tebrik etti.

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