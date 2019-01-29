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Bir anket daha açıklandı! HDP'nin aday çıkarmaması CHP'ye yaradı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, elindeki anket sonuçlarını açıkladı.

29 Ocak 2019 Salı 23:15
Bir anket daha açıklandı! HDP'nin aday çıkarmaması CHP'ye yaradı

PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, "HDP fedakarlık yapmazsa barajı geçmesi için aldığı oyları kaybedecek" derken, İstanbul'da aday çıkarmamasının 3-4 puan önde görünen Binali Yıldırım'ın aleyhine olduğunu belirtti.

Yerel seçim sandığının 31 Mart'ta seçmenin önüne konulmasına iki ay kaldı. AK Parti - MHP ve CHP - İYİ Parti arasındaki görüşmeler mutabakatla sonuçlandı.

HDP'den CHP'ye üstü örtülü destek

İttifakların dışında kalan HDP ise, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP'den her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da bu illerde CHP'nin adaylarına destek vereceği ifade ediliyor.

HDP'nin özellikle İstanbul'daki tutumu seçimin kaderinde etkili olabilir ancak, iktidar kanadının milliyetçi söylemi yükseltmesi halinde katkısından çok zararının olabiliceği iddia edildi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, HDP'nin 31 Mart'a ilişkin yaklaşımının ne gibi sonuçları olabileceğini değerlendirdi.

'Teröristlerle işbirliği söyleminin İstanbul seçmeninde bir karşılığı yok' iddiasında bulundu

HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmamasının muhalefete fayda sağlayacağını ifade eden Atalay, "Teröristlerle işbirliği söyleminin İstanbul seçmeninde bir karşılığı yok" iddiasında bulundu.

HDP, İstanbul'da CHP'ye çalışacak

HDP'nin kararını açıklamasından önce iktidarın adayı Binali Yıldırım'ın 3-4 puan önde olduğunu vurgulayan Atalay, "HDP'nin bu hamlesiyle İstanbul'da işler değişecek" ifadelerini kullanırken, HDP'de "AK Parti'yle bu iş olmayacak. Hiç olmazsa iktidar değişsin" düşüncesinin hakim olduğunu öne sürdü. 

Atalay, Adana'da da HDP'nin desteğiyle CHP'nin adayının seçimi kazanacağını iddia etti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 23:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Adana
  4. PİAR Araştırma
  5. Kadir Atalay
  6. Binali Yıldırım

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