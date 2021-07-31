Bir anda yere yığıldı: ABD'li ünlü oyuncu sette kalp krizi geçirdi! Hayranlarından 'aşı' tartışması

ABD'de ünlü oyuncu Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin New Mexico'daki çekimlerinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Sette bir anda yere yığıldığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Odenkirk’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ünlü oyuncu son durumuna ilişkin açıklamayı, kişisel Twitter hesabından kendisi yaptı.

İlgilenenlere teşekkür etti

Odenkirk paylaştığı ilk mesajda, “Bu hafta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve benim için endişelenen, sevgilerini gönderen herkese teşekkür ederim. Sevginizi hissediyorum ve bu benim için çok değerli” dedi.

Kalp krizi geçirdiğini açıkladı

İkinci mesajda ‘kalp krizi’ geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Ufak bir kalp krizi geçirdim ama iyi olacağım. Rosa Etrada ve doktorlara ameliyata gerek kalmadan tıkanıklığın üstesinden geldikleri için teşekkür ederim. İyileşmek için kısa bir ara vereceğim ama yakında döneceğim” ifadelerini kullandı.

Hayranları aşıya bağladı

Sosyal medya hesaplarından oyuncunun hayranları, kalp krizini aşıya bağlaması dikkat çekti.

Odenkirk'in 27 Mart'ta aşı olduğu öğrenilirken iddialar ABD'de tartışma konusu oldu.

İşte sosyal medyada yaşanan o tartışmalar: