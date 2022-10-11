Bir anda hakaret yarışına girdiler! Yılmaz Özdil Mehmet Ali Çelebi'yi hedef aldı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye hakaret etmek için birbiri ile yarışan muhalefet, birbirinden çirkin mesajlar paylaştı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de Çelebi ile birlikte Feyzioğlu'nu hedefe koydu.
Yeniakit.com.tr
Muhalefet, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra birbiri ile hakaret yarışına girdi.
Kendisi de eski bir CHP'li olan Çelebi'yi hedefe koyan isimlerden birisi de Sözcü yazarı Yılmaz Özdil oldu.
Mehmet Ali Çelebi ile birlikte Lefkoşe'ye büyükelçi olarak atanan Metin Feyzioğlu'nu da hedef alan Özdil, Çelebi-Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu'nun fotoğraf karesini paylaşarak laubali ifadeler kullandı.
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