Bir anda hakaret yarışına girdiler! Yılmaz Özdil Mehmet Ali Çelebi'yi hedef aldı

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Muhalefet, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra birbiri ile hakaret yarışına girdi.

Kendisi de eski bir CHP'li olan Çelebi'yi hedefe koyan isimlerden birisi de Sözcü yazarı Yılmaz Özdil oldu.

Mehmet Ali Çelebi ile birlikte Lefkoşe'ye büyükelçi olarak atanan Metin Feyzioğlu'nu da hedef alan Özdil, Çelebi-Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu'nun fotoğraf karesini paylaşarak laubali ifadeler kullandı.

Biri Akp büyükelçisi oldu, öbürü Akp milletvekili oldu, imam nikahıymış meğer!