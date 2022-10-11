  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bir anda hakaret yarışına girdiler! Yılmaz Özdil Mehmet Ali Çelebi'yi hedef aldı
Siyaset

Bir anda hakaret yarışına girdiler! Yılmaz Özdil Mehmet Ali Çelebi'yi hedef aldı

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye hakaret etmek için birbiri ile yarışan muhalefet, birbirinden çirkin mesajlar paylaştı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de Çelebi ile birlikte Feyzioğlu'nu hedefe koydu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 20:20:00 -
Bir anda hakaret yarışına girdiler! Yılmaz Özdil Mehmet Ali Çelebi'yi hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Muhalefet, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra birbiri ile hakaret yarışına girdi.

Kendisi de eski bir CHP'li olan Çelebi'yi hedefe koyan isimlerden birisi de Sözcü yazarı Yılmaz Özdil oldu.

Mehmet Ali Çelebi ile birlikte Lefkoşe'ye büyükelçi olarak atanan Metin Feyzioğlu'nu da hedef alan Özdil, Çelebi-Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu'nun fotoğraf karesini paylaşarak laubali ifadeler kullandı.

Biri Akp büyükelçisi oldu, öbürü Akp milletvekili oldu, imam nikahıymış meğer!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23