  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Deprem habercisi' denilen yılanlar uyandı! Bir şehri korku sardı

Bir ilk, yapay zeka ile seçimlere müdahale: yeni robot projesine çok sert tepki geldi! Tepki çeken hamle!

DHKP-C’den yargı mensuplarına ölüm tahdidi

Bazı İslam devletlerinin İsrail’e gösteremediği tepki o ülkeden geldi: Bu bir soykırım değilse nedir?

Bakan açıkladı! Çalışma saatleri 40 saate mi düşürülüyor?

Kaçak eşya, lüks araç ele geçirildi! Gümrük ekibinin gözünden kaçmadı: Tam 508 milyon Türk lirası değerinde

Yakında Rusya'ya havada uçuşu sırasında yanıt vereceğiz diyen başkan sözleri ile şaşırttı! Basını son dakika geçti

F-35'leri almaya hazırlanan Yunanistan, MMU Kaan'ın en korkutucu özelliğini açıkladı

Tunç Soyer'den CHP'ye sitem! 'Devrim niteliğindeki eserlere teşekkürü zor gördüler'

Bu özellik ortalığı fena karıştıracak! WhatsApp devine emiri verildi: İşlem göreceği tarihi merak edildi
Teknoloji Bir akıllı telefon devi daha katlanabilir telefon üretecek
Teknoloji

Bir akıllı telefon devi daha katlanabilir telefon üretecek

Yeniakit Publisher
2024-02-25 03:44:00 -
Bir akıllı telefon devi daha katlanabilir telefon üretecek

Nubia Flip 5G lansman öncesi ortaya çıktı. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen katlanabilir neler sunuyor?

Nubia, ilk katlanabilir akıllı telefonu Nubia Flip 5G’yi önümüzdeki haftalarda tanıtmaya hazırlanıyor. Dikey olarak katlanabilir bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, lansman öncesinde ortaya çıktı. Nubia Flip 5G özellikleri ve tasarımı sızdırıldı.

Nubia Flip 5G özellikleri ve tasarımı

Çin’den gelen sızıntılara göre Nubia Flip 5G; 2.4GHz hızında çalışan Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak. Bu, ZTE Libero Flip gibi yakın zamanda piyasaya sürülen diğer orta sınıf katlanır telefonlarla benzer performans göstereceği anlamına geliyor.

Bellek seçeneklerinde ise 8 GB ve 12 GB RAM olacağı belirtildi. Ayrıca depolama tarafında 256 GB ve 512 GB varyantlarını içerecek. Katlanabilir telefonun 2790×1188 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,9 inçlik ana OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Dış kısımda 1,43 inçlik dairesel OLED ekran olacak.

Arka tarafta 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuyla gelecek. 30W hızlı şarj desteğine sahip 4180 mAh bataryadan besleneceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Flip 5G’nin boyutları 170 x 75.5 x 7.0mm olarak listelendi ve yaklaşık 209 gram ağırlığında olması bekleniyor. Bu da diğer katlanabilir modeller ile benzer ölçülerde olacağı anlamına geliyor.

Nubia Flip 5G için henüz fiyatlandırma veya lansman tarihi paylaşılmadı. Ancak MWC 2024’ün 26 Şubat’ta başlayacağını düşünürsek, Nubia’nın sürpriz yapmasını bekleyebiliriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23