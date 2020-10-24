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Gündem Bir aile daha oturma eylemine katıldı
Gündem

Bir aile daha oturma eylemine katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:16:00 -
Bir aile daha oturma eylemine katıldı

İstanbul’dan 6 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen kardeşi Özal Aymaz için Kars’tan Diyarbakır’a gelen ağabey Fettah Aymaz da oturma eylemine dahil oldu. Kardeşinin İstanbul’da nakliye işinde çalıştığını, 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Aymaz, yıllardır kardeşinden haber alamadıklarını aktardı. Aymaz, anne ve babasının hasta olması nedeniyle oturma eylemine katılamadığını dile getirerek, “Kardeşimin dönmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.

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