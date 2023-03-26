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Gündem Bir aday daha 100 bin imzaya ulaştı
Gündem

Bir aday daha 100 bin imzaya ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 16:54:00 - 2023-03-26 17:01:07
Bir aday daha 100 bin imzaya ulaştı

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri sürüyor.

Bugün de devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.

Bu arada YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvurusu kabul edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 25 Mart Cumartesi günü cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini belirterek, 24 Mart Cuma günü cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdı.
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