"Bir Adam Yaratmak" filminin yönetmeninden gençlere çağrı

Yönetmen Murat Çeri, Necip Fazıl’ın şaheserini beyaz perdeye taşıyarak gençliği modern dünyanın uyutucu çarklarından kurtulmaya ve kendi hakikatini sorgulamaya davet ediyor.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Türk fikir hayatında derin izler bırakan eseri Bir Adam Yaratmak, yönetmen Murat Çeri’nin rejisiyle sinema izleyicisiyle buluşuyor. Modern insanın içine düştüğü iç çatışmaları ve varoluş sancısını merkezine alan film, izleyiciyi alışılmışın dışında bir derinliğe çağırıyor.

Filmin hazırlık sürecinde Türk sinemasındaki felsefi derinlik eksikliğinin zorluklara sebep olduğunu belirten yönetmen Murat Çeri, mevcut piyasa ezberlerini bozmayı hedefliyor. Felsefi ağırlığı bulunan eserlerin halk tarafından idrak edilemeyeceği yönündeki yaygın kanaatin hatalı olduğunu ifade eden Çeri, eser üzerinde uygulanan sadeleştirme baskılarını reddettiklerini vurguladı. Necip Fazıl’ın meşhur “musiki lisanına” ve fikri derinliğine sadık kalmayı tercih ettiklerini belirten yönetmen, insanları bulundukları sığ noktadan daha yüce bir zemine davet ettiklerini dile getirdi.

 

Modern çağın uyutucu etkisine karşı bir çağrı

Günümüz insanının kendine zarar verecek düzeyde iç çatışmalar yaşadığını, ancak bunları tefekkür edecek vakitten mahrum kaldığını hatırlatan Çeri, şu tespitlerde bulundu:

"İnsanımız cep telefonu, sosyal medya ve televizyon gibi araçlarla vaktini öldürmeyi seçiyor. Bizim niyetimiz ise insanı bir yere durup 'gelin burada bunlar var' diyerek çağırmaktır. Bu sebeple sosyolojik ve felsefi çatışmaların yoğunluğu, filmimiz için kıymet arz etmektedir."

 

Gençliğe davet: “Zoru talep edin”

Murat Çeri, özellikle genç kuşağın bu eseri izlemesi gerektiğini ifade ederek; geleceğin şairlerine, bürokratlarına ve liderlerine seslendi. Kendi lise yıllarında bu eserle tanışmanın ruh dünyasında açtığı kapıları anlatan Çeri, filmin hazır cevaplar yerine derin sorular sunduğunu belirtti. Zamanın hızlı akışının fikir derinliğini kuruttuğunu savunan yönetmen, büyük çilelerin ürünü olan bu tarz eserlerin yeniden hayat bulmasının bir zaruret olduğunu kaydetti.

 

Gala takvimi

Büyük bir merakla beklenen filmin Ankara Galası, 15 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. İstanbul izleyicisiyle ise 28 Nisan Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) buluşacak olan yapım, 1 Mayıs itibarıyla 300 salonda vizyona girerek tüm Türkiye’de seyircisini selamlayacak.

kırımızı ev

islam dünyası tek ses tek vücut olmalı .peygamberimizin izin gidilmediği müddetçe bu acılar yaşanacak
