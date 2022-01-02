Bir ABD'li ayakkabı firmasından daha alçaklık! Ayakkabının altında...

Daha önce Amerikan spor giyim markası Nike'ın bir ayakkabı modelinde Arapça 'Allah' lafzının yer almasının ardından, başka bir Amerikan menşeili spor giyim markası Under Armour'un UA SpeedForm® Gemini 2.1 Record-Equipped model ayakkabısının altında 'Allah' lafzının yazdığı belirtildi.

İmza kampanyası düzenlendi

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, spor ayakkabının altında yer alan parçanın Arapça Allah lafzına benzediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili tepkilerini gösteren Müslümanlar, change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. ''Under Armor'un bir ayakkabının altında Allah'ın adının geçmesine izin vermesi çok çirkin ve affedilemez. Bu, Müslümanlara saygısızlık ve son derece saldırgan ve İslam'a hakarettir.'' açıklamalarının yer aldığı kampanyada söz konusu ürünlerin toplatılması çağrısında bulunuldu.

Firmanın inceleme başlatması lazım

Söz konusu görüntüler hakkında yorumda bulunan bir sosyal medya kullanıcısı, ''Bu ayakkabıyı tasarlayan kişiye Allah lafzının yer aldığı ayakkabıyı nasıl tasarladığı sorulmalıdır. Bu bana göre tesadüf değil, Müslümanları incitmek için yapılmıştır. Firmanın bu konuyu acilen incelemesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.