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Gündem

Bir 15 Temmuz anısı: Bu köpeğin kanı ile denizi kirletmeyin

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, hainlere direnerek darbe grişimini bertaraf eden vatandaşlarımızdan 15 Temmuz'a ilişkin dinlediklerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 17:37:00 - 2021-07-22 17:38:21

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum ziyareti ile başlayan Fatih Uğurlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin vatandaşlardan dinlediklerini paylaştı.

Darbeci hainlerin emirlerine uymayan askerler olduğuna da dikkat çeken Uğurlu, FETÖ'nün çirkin yüzünü hatırlattı.

Uğurlu, "Ha Yunan ile ha bunlarla savaşıyorsun. Hiçbir farkı yok. Bundan sonra böyle bir girişimde bulunmayı hayal edenlerin ödeyecekleri bedel çok ağır olur." dedi.

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