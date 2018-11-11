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Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”

Her 10 Kasım’da olduğu gibi Kemalistler, tarihi gerçeklikten yoksun tezlerini savundu, sosyal medyada, Mustafa Kemal’in, Hz. Muhammed’in kabrinin yıkılmasına mani olduğu hikayesini anlattı.

11 Kasım 2018 Pazar 09:43
Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”

Bir 10 Kasım daha, Kemalistlerin Mustafa Kemal’i anmak yerine hakkında yalan yanlış bilgi yayma çabasıyla geçti. Her sene olduğu gibi Kemalist tayfa, sosyal medya üzerinden, Mustafa Kemal’in, Suudi Arabistan’ın kurucusu Abdulaziz bin Suud’u tehdit ederek Hz. Muhammed’in kabrinin yıkılmasına mani olduğu hikayesini anlattı.

Hayali mektup 1919’da yazılmış

Mustafa Kemal’in, Abdulaziz bin Suud’a yolladığı iddia edilen mektup 1919 senesinde yazılmış. Mektup şu şekilde:

Tarafımıza ulaşan haberlere göre, Allah’ın sevgili ve özel kulu, elçisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın kabrini yıkıp yerini değiştirecekmişsin. O mezarın tek taşına dokunursan, savaşı bırakır, ordularımla aşağı inerim!

Krallık 1932’de kuruldu

1919 senesinde yazıldığı notuyla aktarılan bu hayali mektubun yalan olduğu, tarihi gerçeklerle ortaya çıkıyor. 1921 yılında Abdulaziz bin Suud, Taif, Mekke, Medine, Cidde ve Hail şehirlerini ele geçirdi. 1927 yılında İngilizlerle anlaştı, Necd ve Hicaz Krallığı’nı devlet konumuna yükseltti. 1932 senesinde de, bugünkü Suudi Arabistan resmen kurulmuş oldu.  

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 09:43
  1. hz. Muhammed
  2. Mustafa Kemal

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  • AbdullahAbdullah16 dk önce
    Atatürk istediği herşeyi yaptı, mutlu bir şekilde vefat etti. Sizin uykularınızı kaçırması bile yeter.
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