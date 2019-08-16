BiP’ten bir rekor daha

Türkiye, Kurban Bayramı’nda da Turkcell’in iletişim platformu BiP’le bayramlaşmayı tercih etti. 10-14 Ağustos tarihlerini kapsayan bayram döneminde platformdan yapılan toplam arama sayısı 3 milyon 827 bin olurken, toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi geçen seneye oranla yüzde 32 artarak 316 bin 300 saati buldu.

BiP’le gönderilen mesaj sayısı da 1 milyar 18 milyon 979 bine ulaştı. Kurban Bayramı’nda Turkcell’liler 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il 290 milyon 211 bin 816 dakikayla İstanbul oldu.

Bu ilimizi Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Adana ve Gaziantep onu takip etti.

Turkcell’liler ayrıca kullandıkları datayı geçen yıla oranla neredeyse yüzde 50 artırarak 33 milyon 166 bin 336 GB’a yükseltti. En çok data tüketilen illerin başında 4,5 milyon GB’la İstanbul bulunuyor. Ardından İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Konya geliyor.