WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından uygulama mağazalarında farklı mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından birisi de Bip uygulaması. BiP son günlerde sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmakta. Bip, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapabilen bir uygulamadır. Arkadaşlarınla sınırsızca yazışabildiğin gibi, HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşmelerini ya da 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmelerini de BiP’ten yapabilirsin. Üstelik BiP web ile telefonunuz kapalı olduğunda bile BiP Web ile sevdiklerinizle mesajlaşmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Bip’te engellendiğini nasıl anlarsın?

Bip üzerinden istemediğiniz bir kişiyi engellemek için engellemek istediğiniz kişinin profiline girin ve sağ üst köşede yer alan üç nokta (…) işaretini tıklayınız. Daha sonra orada yer alan Engelle seçeneği seçeceğini kullanarak istediğiniz kişiyi engelleyebilirsini. Bip’de engellenen kişiden gelecek olan bütün mesajları, sesli aramaları kolaylıkla engellemiş olursunuz.

BİP mesaj engel kaldırma

Bip Messenger uygulamasında bir kişi engelleni kaldırmak için Engeli Kaldır işaretine dokunarak şahsın engelini kaldırabilirsiniz.

Bip web nasıl indirilir?

Bip web indirmek için aşağıdaki yolu izlemek gerekir.