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BiP'le iki telefon taşıma derdine son

İki telefon taşımaktan yorulanlar, her gün bir telefonunu evde unutanlar; BiP sayesinde iki farklı numarayı artık tek cihazda kullanabilecek.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:34
BiP'le iki telefon taşıma derdine son

Turkcell mühendisleri tarafından BiP’e kazandırılan bu yenilikçi özellik sayesinde; iki farklı numara kullananlar diğer hattını BiP’e taşıyarak, ikinci telefonlarına veda edecek.

İkinci Numaram BiP’te servisi sayesinde BiP’e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek, aramalar karşılanabilecek ve SMS’ler alınabilecek. Böylece çift hat kullanmak zorunda olanlar ikinci cihaz taşıma derdinden kurtulacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu,Bugün Türk mühendislerimizin geliştirdiği BiP, Grup Görüntülü Görüşme, Para Transferi, Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce sunmuştu. Şimdi de BiP’e yepyeni ve çok özel bir özellik geliyor. Yepyeni özelliğimiz ‘İkinci Numaram BiP’te’ ile yine bir ilke imza atmış olduk. BiP sayesinde artık tek telefonda iki numarayı kullanmak mümkün. BiP, eklenecek daha birçok yeni özelliği sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:34
  1. Turkcell
  2. Kaan Terzioğlu
  3. BiP

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