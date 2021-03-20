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Teknoloji Bip’in kullanımı kolaylaştırıldı
Teknoloji

Bip’in kullanımı kolaylaştırıldı

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu BiP’in arayüzü, herkesin daha rahat kullanabilmesi için iyileştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:48:00 -
Bip’in kullanımı kolaylaştırıldı

BiP’in ana menüsü sadeleşti ve erişilebilirlik seviyesi artırıldı. Hem mobil işletim sistemlerinde hem de web ve masaüstü sürümlerinde yapılan çok sayıda iyileştirme ile BiP daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, BiP’in tasarımını ve içeriğini tüm kullanıcılara hitap edecek şekilde sürekli geliştirdiklerini belirterek, erişilebilirliğin tam olarak sağlanabilmesi için uygulama arayüzü ile birlikte kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerektiğini bildirdi. Akıncı, şunları kaydetti: “75 milyonu aşan indirilme sayımız ile her gün dünya çapındaki milyonlarca kullanıcımızın hayatına dokunuyoruz. Bu kadar büyük bir aileye sahip olmak üzerimize önemli sorumluluklar da yüklüyor. Erişilebilirliğe yönelik hazırlanan uluslararası ilkeleri ve düzenlemeleri göz önünde bulundurarak tüm kullanıcılarımız için daha erişilebilir bir iletişim platformu olmak amacıyla geliştirmelerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.” BiP uygulaması rakiplerinde bulunmayan pek çok farklı özelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor. 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım imkânı BiP’in öne çıkan özellikleri oluyor.

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