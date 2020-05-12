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Ekonomi

BİP’den engellilere süper hizmet

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, engelli müşterilere hizmet veren Turkcell çalışanları ile BiP’in geliştirmekte olduğu web üzerinden konferans özelliğinin ilk defa test edildiği görüşmede bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:46:00 -
BİP’den engellilere süper hizmet

Murat Erkan, çalışanları dinleyerek Turkcell teknolojisinin hayatları kolaylaştırmaya devam edeceğini vurguladı ve işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunan Turkcell Yüz Yüze uygulaması hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Erkan, BiP’in web üzerinden uzaktan toplantı çözümünü de bu sohbet sayesinde başarılı bir şekilde test ettiklerini belirterek “Geliştirdiğimiz teknolojiler insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Evden çalışmanın, evden eğitimin, uzaktan aile ve arkadaş buluşmalarının devam ettiği bu dönemde kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda katılımcının aynı anda kolaylıkla kullanabilecekleri ‘uzaktan toplantı çözümü’ üzerine çalışmalarımız devam ediyor. BiP, uzaktan toplantı çözümü ile kalabalık buluşmaların en güvenli adresi olacak. Dijital servislerimiz Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için çok değerli” dedi.

 

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