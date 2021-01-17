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Teknoloji BiP Meet nasıl kullanılır? Bip Meet giriş yap
Teknoloji

BiP Meet nasıl kullanılır? Bip Meet giriş yap

BiP Meet nasıl yapılır? BiP Meet nasıl indirilir? WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi skandalı sonrası kullanıcılar yerli ve milli uygulamalara yoğun ilgi gösterme başladı. WhatsApp’ın yerine tercih edilen uygulamalar arasında Bip gelmekte. WhatsApp’da olduğu gibi BiP Meet ile de aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle ücretsiz görüntülü konuşabilirsiniz. Peki BiP Meet nasıl kullanılır? BiP Meet indirme nasıl yapılır? İşte BiP Meet detayları.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:32:00 - 2021-01-17 13:33:48
BiP Meet nasıl kullanılır? Bip Meet giriş yap

BiP ile sevdiklerinizle olan iletişiminizi her zaman güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcının operatör fark etmeksizin kullandığı BiP, hızlı, güvenli ve şifreli bir mesajlaşma sunmaktadır. BiP’te 10 kişiye kadar yapılabilen Grup Görüntülü Görüşme sayesinde, tüm sevdikleriniz, aileniz ve arkadaşlarınız ile konferans araması yaparak onlara ulaşabilirsiniz. BiP’te mobil uygulamada olduğu gibi sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilir telefonun şarjı bitse bile iletişime devam edebilirsiniz. BiP’le ücretsiz, kesintisiz ve HD kalitede dünyanın her yerinden sevdiklerinizi arayabilirsiniz.

BiP Meet nasıl kullanılır?

BiP Meet nasıl kullanılır? sorusu da kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Üyelik sonrası her ay yenilenen 50 adet toplantı hakkı ile toplantılarınızı organize edebilirsiniz. Bip ile toplantılarınıza şifre belirleyebilir, organize ettiğiniz toplantılarda yer almasını istemediğiniz kişileri toplantıdan çıkartabilirsiniz. İster toplantı sahibi olun, ister katılımcı, konuşmayan kişileri sessize alabilirsiniz. Bip Meet üzerinden toplantıya katılmak için üyelik gerekmemektedir. Toplantıya katılmak için sizinle paylaşılan toplantı adresine tıklamanız yeterli!

BiP Meet’e nasıl üye olurum?

WhatsApp’ın skandal gizlilik sözleşmesi kararı sonrası hızlı ve güvenilir toplantıların adresi BiP Meet oldu. BiP Meet ile ister tüm aile bir araya gelin, isterseniz Dünya’nın herhangi bir yeri ile uzaktan toplantı yapın. https://www.bipmeet.com/ adresi ziyaret edilir. Bip Meet giriş yap bölümüne tıklanarak, Bip Meet Hızlı Giriş ile BiP Meet’e giriş yapılır.

İsim ve Soyisim bilgilerinin girilmesinin ardından, BiP Meet’e üyelik işlemi tamamlanır.

 BiP Meet ile nasıl toplantı başlatırım?

 https://wwwbipmeet.com/ adresini ziyaret ederek “Toplantı Başlat” seçeneğine tıklamanız yeterli! Üstelik, BiP Meet ücretsiz!

BiP Meet ile nasıl toplantıya katılırım?

Sizinle paylaşılan toplantı linkine tıklamanız toplantıya katılmanız için yeterli. Bip Meet için tıklayın

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