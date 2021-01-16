WhatsApp’ın gizlilik ilkesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla kafaları karışan milyonlarca kişi, verilerinin paylaşılmaması adına bu uygulamadan ayrıldı. WhatsApp yerine alternatif uygulamaları araştıranlar yerli platformlara yoğunlaştı. Pek çok kişi telefonuna BİP ve Yaay gibi uygulamaları indirdi. Peki, BİP kullananın internet kotası düşüyor mu? | Yaay kotadan yiyor mu?

BİP kullanımı kotadan düşüyor mu?

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Yapılan anlaşmayla birlikte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları BİP ve Yaay uygulamalarını kullandıklarında mobil internet kotaları düşmeyecek. Söz konusu operatör müşterileri için bu uygulamaları kullanmak ücretsiz. Müşterilerin söz konusu uygulamaları kullanmaya başlamadan önce kayıt yaptırmaları gerekmiyor. BİP ve Yaay kullanımı otomatik olarak mobil veriden düşmeyecek.