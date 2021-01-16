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Teknoloji BİP kullanımı kotadan düşüyor mu?
Teknoloji

BİP kullanımı kotadan düşüyor mu?

BİP Yaay Türk Telekom'da ücretsiz mi? BİP ve Yaay kotadan yemiyor mu? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları için işbirliğine gitti. Peki, her operatörden BİP kullanılır mı? BİP kullananın internet kotası düşer mi? Yaay internetten yer mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:47:00 -
BİP kullanımı kotadan düşüyor mu?

WhatsApp’ın gizlilik ilkesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla kafaları karışan milyonlarca kişi, verilerinin paylaşılmaması adına bu uygulamadan ayrıldı. WhatsApp yerine alternatif uygulamaları araştıranlar yerli platformlara yoğunlaştı. Pek çok kişi telefonuna BİP ve Yaay gibi uygulamaları indirdi. Peki, BİP kullananın internet kotası düşüyor mu? | Yaay kotadan yiyor mu?

BİP kullanımı kotadan düşüyor mu?

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Yapılan anlaşmayla birlikte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları BİP ve Yaay uygulamalarını kullandıklarında mobil internet kotaları düşmeyecek. Söz konusu operatör müşterileri için bu uygulamaları kullanmak ücretsiz. Müşterilerin söz konusu uygulamaları kullanmaya başlamadan önce kayıt yaptırmaları gerekmiyor. BİP ve Yaay kullanımı otomatik olarak mobil veriden düşmeyecek.

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