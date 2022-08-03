Biotrend Enerji’den İnegöl’e dev yatırım

Biotrend Enerji İnegöl Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Doğan ve Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Osman Nuri Vardı’nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Tesisin toplam kurulu gücü 9,47 MW olup yıl sonuna kadar 12 megavat/saat elektrik üretmesi hedefleniyor.

Bursa'nın evsel atıkları enerjiye dönüşecek

Biotrend Enerji İnegöl Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi ile Bursa evsel atıkları elektrik enerjisine dönüştürecek. Tesise gelen karışık belediye atıkları ‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor.

Tesisin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “Bugün ‘sıfır atık’ hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Dünyadaki ham maddelerin hiçbiri sınırsız değil. İklim değişikliği sebebiyle yaşanan etkileri derinden hissediyoruz. Bu sebeple tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek için projeler geliştirmek ve geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız” dedi.

“340 bin ton karbon salımına engel olunuyor”

Açılış sırasında gazetecilere tesis hakkında bilgi veren Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Osman Nuri Vardı; “Tesisimiz günlük işlenen atıklardan yılda 20 bin ton üzerinde ambalaj atığı ve 80 bin ton üzerinde ATY ekonomiye geri kazandırıyor. Yıl içerisinde üretilen toplam 75.000 MWH enerji ile 75 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanıyor. Diğer yandan tesis faaliyetleri ile 340 bin ton karbon salımına engel olunuyor. İklim değişikliği firma olarak en önemli konularımızın başında geliyor. Bu doğrultuda yaptığımız yatırımlarla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İklim Hızlandırma Programına kabul edildik. Gelecek nesiller için yaptığımız tüm yatırımların, dünya tarafından da takdir görmesi bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Doğan ve Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Osman Nuri Vardı, Öğretim görevlisi heykeltıraş Rüçhan Keçeci’nin tesisten çıkan atıklarla yaptığı Seyit Onbaşı heykelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, yeniçeri heykelini de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a hediye etti.