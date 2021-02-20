Biorezonans neye iyi gelir? Biorezonans nasıl uygulanır?

Biorezonans Nedir? Biorezonans bir enerji tıbbı yöntemidir. Biyofiziksel bir teknik olduğu için kimyasal ilaçlar kullanılmaz. Elektromanyetik frekanslarla uygulanmaktadır. Biorezonans cihazından yayılan elektromanyetik frekansın gücü bir cep telefonundan yayılanın binde biri kadardır. Vücudumuza ait tükürük, idrar gibi sıvılarda bulunan sağlıklı frekanslar da güçlendirilerek kişiye verilir. Böylelikle bağışıklık sistemimiz desteklenmiş olur. Bu da ilaçsız, ağrısız ve kalıcı olarak iyileşme anlamına gelmektedir.

Biorezonans neye iyi gelir?

Vücudumuz makinelerde olduğu gibi bir elektromanyetik frekans yaymaktadır. Her insanın kendine yaymış olduğu kendine özgü bir elektromanyetik frekans bulunmaktadır. Biorezonans tedavisi yönteminde hastalıklı olan dokuların yaydığı frekansların aksi yönde frekans gönderimi yapılır ve bu şekilde hastalıklar ile savaşılmaktadır.

Batıda Biorezonans tedavisi uzun yıllardır oldukça yaygındır. Ancak ülkemizde yeni yeni uygulanmakta olan bir yöntemdir. Yöntemin herhangi bir ağrı ya da acı gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında bir yan etkisi de bulunmamaktadır. Her yaştan insana hatta hamilelere bile rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Biorezonans nasıl uygulanır?

Bu yöntemin başta çeşitli alerjiler, astım, atopik dermatit (egzama), romatizmal hastalıklar, psikolojik problemler ve kanser olmak üzere tüm sağlık problemlerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Kanserde özellikle kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini artırıp, yan etkilerini azalttığı öne sürülmektedir. Biorezonansın en çok kullanıldığı alanlardan biri de sigara bıraktırmadır. Biorezonans tedavisi çeşitli hastalıkların tedavisi amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Bu hastalıklar:

Kanser

reflü

fıtık

çölyak

alerji

obezite

kabızlık

depresyon

menapoz

prostat gibi birbirinden farklı hastalıklar olabilmektedir.

Elektromanyetik kirlilikler insan sağlığının bozulmasına sebep olabilmektedir. Ancak bu tedavi yöntemi ile temizlenme işlemi yapılabilmektedir. Elektromanyetik kirlilik çeşitleri, internet, cep telefonu, çeşitli ev aletleri gibi farklı sebeplerden olabilmektedir.

İnsan vücudu yaklaşık 10 Hz frekanstadır. Ancak stresli şehir yaşamında bu GHz'lere çıkabilir. Vücudun kaldıramayacağı kadar fazla olan bu elektromanyetik kirlilik insan vücudundaki hücrelerin bozulmasına sebep olabilmektedir. Biorezonans yöntemi ile bu durumun üstesinden gelmek mümkündür.

Biorezonans terapisinin yaygın uygulanış şekline göre;

Öncelikle hastanın öyküsü alınır ve basit fizik muayene yapılır. Sonrasında ise, özel olduğu öne sürülen bir kan testi uygulanır. Kan testiyle alerjenlerin, mikroorganizmaların, kanser hücrelerinin frekans kodlarının araştırıldığı söylenmektedir. Daha sonra elektronik bir cihaza bağlı elektrotlar vücuda yerleştirilerek seans başlatılır. Seansların bitiminden sonra da etkinin devamı için sağlıklı frekans yüklü olduğu söylenen bir çip vücuda yapıştırılır.